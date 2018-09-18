Не достанусь никому: в порту Херсона пьяный украинец атаковал российский танкер на лодке «Крым»

Житель Херсона протаранил на моторной лодке «Крым» незаконно удерживаемый в городском порту российский танкер «Механик Погодин».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина управлявший лодкой был в нетрезвом состоянии, и как утверждают украинские СМИ, из-за темноты не заметил препятствие.

По предварительной информации, танкер, в отличие от лодки и ее владельца, не пострадал. Украинец выжил, но получил серьезные травмы: его доставили в больницу с проломленной головой, рваной раной на затылке и множественными ушибами.

Напомним, «Механик Погодин» был заблокирован в морском торговом порту Херсона в начале августа. Причиной задержания танкера на Украине называют санкции, введенные СНБО против российской компании «ВЭБ-Лизинг».

Однако постоянным владельцем судна является компания «В.Ф.Танкер», которая подала в суд на пограничную службу Украины, надеясь взыскать убытки за задержание танкера.

Херсонская область, Леонид Маковецкий

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