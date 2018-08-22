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Среда, 22 августа 2018, 13:49 мск

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Пираты XXI века: власти Украины выдумали повод для задержания «Механика Погодина»

На Украине озвучили причины задержания российского танкера «Механик Погодин».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники из «Незалежной» утверждают, что на компанию, якобы владеющую судном, наложены ограничения из-за воссоединения Крыма с Россией.

«Согласно закону Украины «О санкциях» и решению Совета национальной безопасности и обороны Украины под санкции подпадают и все активы российской компании «ВЭБ-Лизинг», а именно ей принадлежит «Механик Погодин». Судно не арестовано, а заблокировано в порту Херсона сроком на три года», – цитируют украинские СМИ заместителя так называемого постоянного представителя президента Украины в АРК Изета Гданова.

Между тем, в компании «В.Ф.Танкер», действительно владеющей «Механиком Погодиным», напомнили, что до того как назвать причину задержания танкера, на Украине использовали всевозможные поводы чтобы оправдать свои действия: от нарушения таможенного и пограничного режимов до загрязнения воды в акватории.

«Формальный повод был все-таки найден – финансирование строительства судна в 2011 году осуществляла лизинговая компания «ВЭБ-Лизинг». Никого не интересовало, что с момента спуска на воду в 2011 году «Механик Погодин» находится на балансе судовладельца – компании «В.Ф. Танкер», не входящей в санкционные списки. Только она может нести ответственность за все действия экипажа, риски эксплуатации судна, владеет им и распоряжается в текущей деятельности. Для снятия формальных причин «В.Ф. Танкер» переоформил остатки финансирования лизингодателя «ВЭБ-Лизинг» на себя», – сообщили в пресс-службе компании.

По мнению представителей «В.Ф.Танкер», действия украинских властей никак не затрагивают интересы «ВЭБ-Лизинг», в отличие от интересов грузовладельца, заказчика перевозки, экипажа судна и судовладельца. Как предполагают наблюдатели, настоящей причиной задержания «Механика Погодина» является по сути пиратство, оправдать которое в Киеве так и не смогли, озвучив лишь формальную причину. При этом отмечают, что при принятии решения о задержании судна была допущена серьезная юридическая ошибка: строилось судно еще до введения санкций, а закон обратной силы не имеет.

Как уже сообщал «Новый День», танкер «Механик Погодин» задержан с 10 августа, судно находится в порту Херсона. Кроме того, с марта 2018 года на Украине находятся моряки другого российского судна – сейнера «Норд», захваченного украинскими пограничниками в Азовском море. Власти «Незалежной» заявили, что позволят морякам «Норда» покинуть территорию Украины, только если они признают себя украинскими гражданами. Однако члены экипажа «Норда» – крымчане, считают себя гражданами России, и условия украинских чиновников принимать не хотят. Между тем, капитану «Норда» Владимиру Горбенко вообще запрещено покидать Украины, так как в отношении него возбуждено уголовное дело.

Тем временем, на Украине опасаются, что ситуация с «Механиком Погодиным» и «Нордом» может обострить конфликт с Россией в Азовском море. Досмотры судов российскими пограничниками, следующих в украинские порты через Керченский пролив, создают проблемы судовладельцам, которые отказываются сотрудничать с морскими гаванями «Незалежной». Экономические последствия для Украины исчисляются сотнями миллионов гривен. Украинские эксперты считают, что у портов «Незалежной» нет никакой перспективы развития в сложившихся обстоятельствах.

Киев, Леонид Маковецкий

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