Экипажу задержанного на Украине российского танкера запретили покидать судно

Из-за военного положения на Украине экипаж танкера «Механик Погодин», который стоит в порту Херсона, не может покинуть судно. При этом Херсонский окружной админсуд отказался разблокировать танкер.

Ранее принятый украинскими властями запрет на въезд на территорию Украины для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет не позволяет смениться команде, которая оказалась заблокирована на судне «Механик Погодин». Капитан танкера получил от представителей Государственной пограничной службы Украины устное уведомление о том, что экипажу рекомендуется не сходить на берег из-за военного положения в стране. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе судовладельца компании «В. Ф. Танкер».

Тем временем, Херсонский окружной админсуд отказался отпустить российское судно из порта Херсона. «Херсонский окружной административный суд отказал сегодня судовладельцу танкера «Mekhanik Pogodin» в иске о прекращении блокирования этого подсанкционного имущества бенефициаров государства-агрессора», – сообщил на своей странице в Facebook так называемый «представитель президента Украины в АР Крым» Борис Бабин. По его словам, это «хороший прецедент, хорошая юридическая работа».

Напомним, «Механик Погодин» был заблокирован в морском торговом порту Херсона в начале августа. Причиной задержания танкера на Украине называют санкции, введенные СНБО против российской компании «ВЭБ-Лизинг». Однако постоянным владельцем судна является компания «В.Ф.Танкер», которая подала в суд на пограничную службу Украины, надеясь взыскать убытки за задержание танкера. На Украине заявили о планах конфисковать судно за заходы в порты Крыма. При этом представители оператора танкера утверждают, что судно не заходило в Крым, а Киев лишь ищет причины. В компании отмечают, что Украина пошла на провокации: сотрудники спецслужб неоднократно пытались незаконно проникнуть на судно.

Херсон, Служба информации РИА «Новый День»

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