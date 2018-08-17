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Пятница, 17 августа 2018, 18:26 мск

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Месть: Украина вознамерилась продать российский танкер «Механик Погодин»

На Украине заявили о планах конфисковать танкер «Механик Погодин» за заходы в порты Крыма.

Как сообщал «Новый День», 10 августа российский танкер прибыл в порт Херсона и был заблокирован украинской стороной за якобы незаконную экономическую деятельность. Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что судно принадлежит компании из РФ, на которую Совет национальной безопасности и обороны «Незалежной» наложил санкции. В свою очередь капитан порта Херсон, ссылаясь на письмо Государственной пограничной службы Украины и на статью 91 Кодекса торгового мореплавания (КТМ), наложил «табу» на выход судна из акватории. Как передает корреспондент» РИА «Новый День», о намереньях отобрать судно российской компании сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он отмечает: танкер может быть конфискован и продан на аукционе. Такие меры, по его словам, являются адекватным ответом на то, что «Механик Погодин» якобы неоднократно заходил в порты Крыма.

При этом представители оператора танкера утверждают, что судно не заходило в Крым, а Киев лишь ищет причины. В компании отмечают, что Украина пошла на провокации: сотрудники спецслужб неоднократно пытались незаконно проникнуть на судно.

«Группа из шести лиц, представившихся сотрудниками Службы безопасности (СБУ) и Государственной пограничной службы Украины, попыталась проникнуть на судно с намерением осуществить проверку, не объяснив ее цели и не предъявив документы. На судно группа допущена не была», – сообщила российская сторона, добавив, что сразу после этого к судну прибыла группа из 11 «экологов», а сегодня на танкере ожидают новых гостей: инспекцию портового контроля, вознамерившуюся проверить жалобы о «неудовлетворительном состоянии судна».

Херсон, Анастасия Зук

Херсон. Другие новости 17.08.18

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