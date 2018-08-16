Гарантий безопасности – никаких: российские суда отказываются заходить в украинские порты

Российские судовладельцы отказались от отправки грузов на Украину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в компаниях пришли к такому решению после задержания российского судна «Механик Погодин».

Танкер прибыл в порт Херсона 10 августа, ему запретили покидать морскую гавань из-за якобы незаконной экономической деятельности: владелец судна попал под санкции. Срок запрета истек 13 августа, однако судно продолжили блокировать, а таможенная служба отказалась оформлять груз. На борту танкера находится 12 членов экипажа – все граждане России.

Как отмечает агентство Reuters, от отправки грузов на Украину отказались не только попавшие под санкции российские компании. Судовладельцы, которых не коснулись ограничения, также опасаются возможных проблем с грузами, поэтому приостановили перевозки.

«Естественно, мы больше не сунемся на Украину и приостановливаем перевозки. Мы вынуждены искать другие направления», – ссылается агентство на источники в РФ.

Как уже сообщал «Новый День», ранее украинские пограничники задержали в Азовском море российский сейнер «Норд». В России действия пограничников «Незалежной» расценили как пиратство, морская группировка была усилена. Повышение мер безопасности в акватории создало проблемы для украинских портов, в которые стало заходить меньше судов: убытки исчисляются сотнями миллионов гривен.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 16.08.18

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