На Украине признали правоту России в конфликте в Азовском море

На Украине признали право России на осмотры судов в Азовском море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в украинском министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц не считают, что Россия нарушает международные нормы, так как пограничникам РФ позволено досматривать любые суда в акватории.

В то же время заместитель главы министерства Георгий Тука настаивает, что российская сторона якобы злоупотребляет правом на осмотры. А так как любые попытки Киева использовать силу против пограничников РФ будут расценены как военная агрессия, на Украине не спешат обострять конфликт в Азовском море.

«К сожалению, возможности Украины использовать то же право, как и в России, ограничены нашим слабым военно-морским флотом. И это правда, здесь нечего скрывать. Создавать военно-морской современный флот – это, во-первых, чрезвычайно дорогое удовольствие. Во-вторых, по моим расчетам, так как мой отец всю свою жизнь посвятил военно-морскому флоту СССР, необходимо по меньшей мере минимум лет 10-15 для того, чтобы можно было разработать и создать современный мощный корабль. Поэтому реально мы не имеем возможности так же действовать, зеркально», – рассказал Тука в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам заместителя министра, судовладельцы отказываются сотрудничать с украинскими портами в Азовском море, так как терпят огромные убытки. Тука уверен, что из-за ситуации в акватории Запад поддержит «Незалежную» и введет новые санкции в отношении России. При этом представитель украинского министерства опасается, что в России могут принять решение о «блокировании» портов «Незалежной» и в Черном море.

«Есть другая составляющая. Я, откровенно скажу, был удивлен. В конце позапрошлой недели британский эксперт, полковник, если я не ошибаюсь, Уильямс сообщал свои аналитические размышления о ситуации вокруг Азовского моря. И он прогнозировал, что Россия после того, как фактически возьмет под контроль Азовское море, она на этом не остановится. Она будет совершать действия по блокаде украинских портов в Черном море», – заявил Тука, напомнив о недавних учения Черноморского флота РФ, когда часть акватории была временно закрыта для судоходства в целях безопасности – устраивались ракетные стрельбы.

Как уже сообщал «Новый День», конфликт в Азовском море между Россией и Украиной обострился после задержания российского сейнера «Норд». Действия пограничников «Незалежной» расценили как пиратство, морская группировка РФ была усилена. Повышение мер безопасности, в том числе тщательные досмотры судов следующих в украинские порты через Керченский пролив, создало экономические проблемы для Украины – убытки исчисляются сотнями миллионов гривен.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 21.08.18

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