На Украине испугались превращения азовской блокады в черноморскую – до Одессы и Дуная

Учения Черноморского флота РФ напугали Украину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках военных маневров часть акватории Черного моря временно закрыли для судоходства. В пресс-службе Черноморского флота меры объясняют соображениями безопасности, так как здесь проходят ракетные стрельбы.

«Задачи по закрытию полигона выполняли 11 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации ЧФ», – уточняют в ЧФ РФ.

Однако в «Незалежной» сразу же заговорили о перекрытии судоходства от мыса Тарханкут до дельты Дуная и блокаде Черного моря.

«Это что, очередные маневры на границе или предвестник будущего «черноморского кризиса»? В свое время с таких «прощупываний» начинался азовский кризис. Экономические последствия для страны, если конфликт перейдет на Черное море, будут едва ли не катастрофическими. Будет ли это стимулом государству, наконец, увидеть проблему ВМС? Когда мы начнем играть на опережение, а не банально отвечать на шаги русских?.. Вопросов много, однако, результата нет. Флота тоже скоро не будет. Ответственности, как всегда, никто не понесет», – считает украинский военный эксперт Тарас Чмут.

При этом в ВСУ не исключают, что запрет на судоходство может быть «ответкой» за задержание в Херсонском порту российского танкера «Механик Погодин». Напомним, что Украина не выпускает судно из порта за якобы незаконную экономическую деятельность. Также в украинском «плену» пятый месяц находится рыболовецкий сейнер «Норд» с экипажем.

Между тем, один из главных распространителей «страшилок» о невероятной мощной военной базе в Крыму и блокаде Азовского моря главред портала BlackSeaNews, председатель наблюдательного совета фонда «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко неожиданно спокойно отреагировал на «тревожные» вести.

«Это на самом деле перекрытие традиционных районов морских полигонов России вблизи Крымского полуострова. Внимание! Эти предупреждения действуют уже 2 недели и будут еще 2 недели, т.е. 01.08.-31.08.2018, и тоже не целый день, а с 08:00 до 20:00 (по местному времени), кроме воскресенья», – написал Клименко на своей странице в Фейсбук, отметив, что «в целом ситуацию спокойной назвать трудно, но видим, что ВМС Украины, несмотря на понятные проблемы с корабельными способностями, не боится, что «вдруг кто-то там нападет», а активно занимается боевой подготовкой в Черном море, в том числе, вместе с кораблями США и других стран НАТО».

При этом он все же не изменил себе и озвучил очередной пугающий прогноз: «не исключено, что следующий этап агрессии против Украины будет морской, и не только в море».

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 16.08.18

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