Украина беспредельничает: танкеру «Механик Погодин» вновь запретили выход из Херсона

Танкеру «Механик Погодин» в очередной раз запретили покидать порт украинский порт.

Как сообщал «Новый День», 10 августа российский танкер прибыл в порт Херсона и был заблокирован украинской стороной за якобы незаконную экономическую деятельность. Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что судно принадлежит компании из РФ, на которую Совет национальной безопасности и обороны «Незалежной» наложил санкции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», срок трехдневного запрета, вынесенного администрацией порта, истек 13 августа. Накануне утром грузополучатели – «Maddox SA» (Швейцария) и «Maddox Ukraine» (Украина) пытались растаможить груз, прибывший на танкере, однако таможня «добро» не дала. В свою очередь капитан порта Херсон, ссылаясь на письмо Государственной пограничной службы Украины и на статью 91 Кодекса торгового мореплавания (КТМ), наложил новое «табу» на выход судна из акватории.

Между тем, по словам представителей оператора танкера, нарушения, которые могли бы стать основанием к законному применению статьи КТМ, отсутствуют, а письмо пограничной службы Украины так и не предъявили капитану «Механика Погодина».

«Ни на момент захода судна в порт, ни к концу четвертого дня незаконного задержания судна никаких проверок не проводилось и никаких претензий ни к судну, ни к его экипажу не заявлено», – сообщили в российской компании и добавили, что для ареста судна нет оснований.

В адрес администрации херсонского порта и таможенной службы направлены уведомления о незаконности задержки судна. Кроме того, украинскую сторону предупредили об ответственности за убытки, вызванные ее действиями. Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляет, что у СБУ нет претензий к экипажу судна «Механик Погодин». А в Госдуме РФ пригрозили, что «Украина сильно пожалеет».

Херсон, Анастасия Зук

Херсон. Другие новости 15.08.18

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