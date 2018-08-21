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NewDayNews.ru

Вторник, 21 августа 2018, 11:00 мск

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Украина не пустила представителей ОБСЕ на заблокированное российское судно

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ заявили, что их не пропустили к задержанному Украиной российскому судну «Механик Погодин».

Как уже сообщал «Новый День», 10 августа российский танкер прибыл в порт Херсона и был заблокирован украинской стороной за якобы незаконную экономическую деятельность. Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что судно принадлежит компании из РФ, на которую Совет национальной безопасности и обороны «Незалежной» наложил санкции. В свою очередь капитан порта Херсон, ссылаясь на письмо Государственной пограничной службы Украины и на статью 91 Кодекса торгового мореплавания (КТМ), наложил «табу» на выход судна из акватории.

Позже было заявлено, что танкер может быть конфискован и продан на аукционе, а также об аресте судна на 3 года. Компания, которой принадлежит танкер все обвинения украинской стороны категорически отрицает и заявляет о попытках силового захвата судна.

Наблюдатели СММ решили разобраться в ситуации, но получили отказ СБУ:

«У входных ворот нефтяного терминала на улице Марии Фортус мужчина, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины, сообщил СММ, что им необходимо получить предварительное разрешение от властей порта на доступ к объекту», – говорится в официальном сообщении СММ ОБСЕ.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.08.18

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© 2018, РИА «Новый День»

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