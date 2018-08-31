США покрывают украинских пиратов в Азовском море

В США не довольны тем, что Россия усилила меры безопасности в Азовском море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госдеп выступил с заявлением, в котором обвинил РФ в нарушении международных правил судоходства из-за досмотров судов, следующих через Керченский пролив в порты «Незалежной». Официальный представитель ведомства Хезер Науэрт считает, что действия российских пограничников дестабилизируют ситуацию на Украине. По ее словам, морская группировка России якобы провела задержание сотен коммерческих судов.

В ответ на обвинения США в посольстве РФ в Вашингтоне подчеркнули: остановки судов для проверок в Азовском море являются законными. И обратили внимание на то, что в США, возмущаясь, старательно обходят причины, по которым России пришлось усилить меры безопасности.

«Примечательно, что из «сотен» судов не названо ни одно (это важно для понимания политики двойных стандартов). Госдеп сознательно ушел от этого. Ведь здесь замалчивают факты украинского пиратства», – заявили в посольстве РФ, напомнив о задержании украинскими пограничниками сейнера «Норд» и блокировании танкера «Механик Погодин».

В ведомстве предположили, что подобные обвинения со стороны США используются для отвлечения внимания от скандальных случаев с нарушением прав человека – к примеру, от истории с арестом россиянки Марии Бутиной, которую обвиняют в преступном сговоре и работе в качестве иностранного агента без уведомления. В то же время, в Госдуме напомнили, что договор между РФ и Украиной насчет Азовского моря не предусматривает международного вмешательства в отношения между странами, поэтому заявления США на этот счет следует игнорировать.

Как уже сообщал «Новый День», тщательные досмотры судов следующих в украинские порты через Керченский пролив, создало экономические проблемы для Украины. Убытки исчисляются сотнями миллионов гривен, так судовладельцы отказываются сотрудничать с украинскими морскими гаванями в Азовском море.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 31.08.18

Феодосия победила: цемента в городе не будет. / Эксперты доказали причастность украинского олигарха к экологическому инциденту в Армянске. / На Украине намерены вербовать крымских студентов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»