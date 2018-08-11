Власти РФ ничего не знают о судьбе моряков захваченного в Херсоне российского судна

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит свою украинскую коллегу Людмилу Денисову «подробно прояснить» состояние российских моряков танкера «Механик Погодин», удерживаемого сотрудниками СБУ в порту Херсона.

«Чрезвычайно озабочена фактом удержания Украиной российского судна «Механик Погодин». В связи с этим инцидентом я обратилась к уполномоченному Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой выяснить все обстоятельства происшедшего и сообщить мне максимально подробную информацию о состоянии экипажа судна, а также, при необходимости, оказать им гуманитарную помощь, включая медицинскую», – цитирует РИА «Новости» Москалькову со ссылкой на её пресс-секретаря.

Напомним, вчера появилась информация, что российский танкер заблокирован украинской стороной за якобы незаконную экономическую деятельность. Как заявил так называемый постоянный представитель президента Украины в несуществующей АРК Борис Бабин, «10 августа 2018 года в Херсонский морской торговый порт зашло судно Mekhanik Pogodin, которое принадлежит российской компании, находящейся в списке санкций СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины)».

В то же время источник одного из украинских изданий в СБУ сообщил: «Судно Mekhanik Pogodin принадлежит компании, на которую СНБО наложило санкции. То есть, приняты меры блокировки активов. На данный момент команда не задержана. Но пока с судном разбираются. Также пока нет санкции судебной по его задержанию, но работают».

Пока известна только реакция на блокировку судна из Госдумы, где как обычно в очередной раз пригрозили, что «Украина сильно пожалеет».

Симферополь, Валентин Карамазов

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