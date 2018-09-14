После Симферополя Порошенко обещает лично нагрянуть в Ялту

Президент Украины Петр Порошенко надеется посетить Ялту в 2019 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинский президент предложил провести на ЮБК 16-ю конференцию «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

Форум, на котором обсуждается развитие Украины и ее сотрудничество с другими странами, проводится ежегодно с 2004 года. Его основатель – украинский бизнесмен Виктор Пинчук. В украинский период Крыма конференция проводилась в Ливадийском дворце, ее участниками становились в том числе иностранные политики и предприниматели.

После воссоединения Крыма с Россией, конференцию перенесли в Киев, оставив в ее названии «Ялтинская». В этом году в столице Украины проходит уже 15-я по счету конференция, где и выступил Порошенко, оптимистично пообещав провести следующий форум в российском Крыму.

«В первую очередь, хочу поблагодарить всех тех, кто на протяжении последних лет посещает «Ялтинскую европейскую стратегию» и поддерживает Украину. Я твердо убежден, что в следующем году YES пройдет в Ялте, в «нашем родном» Крыму», – цитируют украинские СМИ Порошенко.

Напомним, последний раз Порошенко, с целью повлиять на настроения крымчан, был с «визитом» в Крыму – в Симферополе в разгар Русской весны, откуда еле унес ноги, благодаря лишь самоотверженности правоохранителей, которые буквально спасли его от возмущенного народа.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 14.09.18

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