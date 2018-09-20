Понедельник начинается в четверг: Порошенко объявил о ликвидации базы ЧФ в Севастополе

Президент Украины Петр Порошенко намерен ликвидировать базы Черноморского флота в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава страны выступил перед Верховной радой и призвал депутатов исключить из Конституции Украины норму, по которой до воссоединения Крыма с Россией в Севастополе размещался ЧФ.

Фактически же «выгнать» Черноморский флот Порошенко пообещал «после возвращения Крыма».

«Из конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота в Украине. И после того, как мы вернем Крым – российской базы в Севастополе точно больше не будет», – объявил депутатам Порошенко.

«Вроде бы не понедельник сегодня, а у Пороха уже тяжелое похмелье», – иронизируют севастопольцы в соцсетях.

Напомним, в 2010 году действовавшие на тот момент президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали Харьковские соглашения. Украинская сторона получила скидку на газ – цена топлива снизилась на 100 долларов, а российский флот получил возможность размещаться в Крыму до 2042 года. После воссоединения Крыма с Россией, необходимость в аренде исчезла, и президент России Владимир Путин денонсировал соглашения с Украиной по Черноморскому флоту.

Тем не менее, так как власти Украины все еще считают Крым «украинской территорией», то в представлении Порошенко, после изменения Конституции размещение Черноморского флота на полуострове станет якобы незаконным.

Напомним, на днях Порошенко пообещал нагрянуть в Ялту после Симферополя.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 20.09.18

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