Уральское притяжение: Башкирия обошла Крым по числу туристов

Российскую республику Башкортостан посетили 6 миллионов туристов за 8 месяцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции для журналистов сообщил глава республики Рустем Хамитов.

«Еще в советские времена Башкирия была привлекательна для отдыха. Нетронутая природа, горы, люди сплавлялись, кушали мед, пили кумыс. Потом, по разным причинам, туристский поток иссяк. 7-8 лет назад мы взялись, чтобы восстановить его.

Башкортостан – красивая территория. Сегодняшний турист избирателен, придирчив и просто так, диким способом отдыхать не хочет. Нужна инфраструктура.

Мы оценивали, если бы гипотетически, нашу природу заключить в такие рамки, как на Западе, в плане инфраструктуры, то нужны не миллиарды, а сотни миллиардов рублей. Одномоментно это невозможно. Мы видим, что мы на правильной дороге.

За 8 месяцев нашу республику уже посетило 6 миллионов человек. 3 миллиона человек побывали в наших отелях и гостиницах. 2 миллиона пролечились в наших санаториях и курортах. И примерно миллион выбрали дикий туризм.

Это намного больше, чем было 3-4 года назад. Появилась цивилизация. Есть возможность многое увидеть и отдохнуть. Мы будем и дальше работать в этой части», – цитирует Хамитова ГТРК Башкортостан.

Как сообщал «Новый День», к началу сентября в Крыму насчитали более 5 миллионов отдыхающих. По данным главы парламентского комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, это на 28% больше, чем было в 2017 году.

Напомним, ранее успешность сезона в Крыму оценил глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. По его информации, на середину августа насчитывалось 4,3 миллиона туристов, отдохнувших в Крыму.

В комитете Госсовета уверены, что на выросший турпоток повлияли положительные изменения с транспортной доступностью полуострова и приемлемые цены в отрасли.

«Благодаря строительству Крымского моста мы приближаемся к рекорду, который держался 25 лет на Украине, – 6 миллионов туристов за год. Крым лидирует в ценовой политике. Здесь можно найти отдых на любой кошелек, как для богатых, так и для людей среднего достатка», – хвалился Черняк.

Для желающих сравнить туристические потенциалы Башкирии и Крыма некоторым утешением, возможно, послужит то, что по населению уральская республика превосходит Крым в два раза, а по площади – в пять раз. Правда, ближайшее тёплое море (Каспийское) находится на расстоянии приблизительно 900 километров от столицы республики Уфы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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