Турпоток в Крым продолжает расти

Крым посетили почти 4, 4 миллиона туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это значительно больше, чем в прошлом году.

«Мы оцениваем прохождение высокого курортного сезона в 2018 году как исключительно успешное. По состоянию на текущий день уже отдохнули 4,368 миллиона туристов, что на 28% больше, чем в прошлом году», – заявил глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, отметив, что более 800 тысяч из них – граждане Украины.

По его мнению, на увеличение турпотока повлияли улучшение транспортной инфраструктуры, а именно запуск Крымского моста, и цены, оставшиеся на уровне прошлого года.

Слова федерального чиновника от туризма подтверждают и сами крымчане, сдающие жилье в аренду приезжим.

«Очень много отдыхающих в этом году. Как никогда. Свободных мест нет по всему городу. Причем все забронировано заранее, до конца сентября, но звонки от желающих не прекращаются. Тем не менее, мы не стали повышать цены. Наоборот, даже снизили. В прошлом году сдавали трехкомнатную квартиру за 2 тысячи рублей в сутки, в этом – за 1,5. Хотим, чтобы люди к нам ездили, чтобы они не разочаровались», – рассказали «Новому Дню» жители Феодосии, добавив, что «мост, конечно, очень много дал».

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 17.08.18

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