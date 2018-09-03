Украина позавидует: поток туристов в Крыму может побить былые рекорды

В парламенте Крыма подвели промежуточные итоги туристического сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к началу сентября на полуострове насчитали более 5 миллионов отдыхающих. По данным главы парламентского комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, это на 28% больше, чем было в 2017 году.

Напомним, ранее успешность сезона в Крыму оценил глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. По его информации, на середину августа насчитывалось 4,3 миллиона туристов, отдохнувших в Крыму.

В комитете уверены, что на выросший турпоток повлияли положительные изменения с транспортной доступностью полуострова и приемлемые цены в отрасли.

«Благодаря строительству Крымского моста мы приближаемся к рекорду, который держался 25 лет на Украине, – 6 миллионов туристов за год. Крым лидирует в ценовой политике. Здесь можно найти отдых на любой кошелек, как для богатых, так и для людей среднего достатка», – цитирует RT Черняка.

По данным информационного центра «Крымский мост», по транспортному переходу через Керченский пролив с момента открытия проехали более 2,2 миллионов автомобилей. Наибольшее количество машин на мосту зафиксировали в августе – 845 тысяч 282 машины. С середины августа поток в Крым снизился, обратное направление стало более востребованным.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 03.09.18

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