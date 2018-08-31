Жители России раскупили Крым и Сочи на бархатный сезон

Крым уступил первенство по популярности у российских туристов в бархатный сезон. Лидером спроса стал Сочи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», туроператоры отмечают рост бронирований в Краснодарском крае и Крыму на сентябрь – октябрь. При этом в структуре продаж агрегаторов пакетных туров на этот период в Сочи приходится три четверти бронирований.

В целом, отмечают туроператоры, в текущем году спрос на российские черноморские курорты в бархатный сезон существенно вырос. Спрос на отдых в Краснодарском крае увеличился в среднем на 10% – 12%. Рост произошел, в первую очередь, за счет Сочи. Анапа и Геленджик приросли на 5% – 7%.

«В Сочи наибольшей популярностью пользуются Имеретинка, Адлер и центр Сочи, в Анапе – Пионерский, а в Геленджике – сам город и Кабардинка», – отмечает «Вестник АТОР» со ссылкой на туроператоров.

На долю Крыма в этом году приходится только 23% туристов, решивших в сентябре и начале октября отдохнуть на российском побережье Черного моря. В августе этот показатель составлял 31%. При этом по сравнению с осенью 2017 года спрос на Крым вырос на 20%. А число туристов, собирающихся прибыть на полуостров наземным транспортом, по данным туроператоров, увеличилось в 1,5 раза.

Наиболее востребован Южный берег (в первую очередь, Ялта), растет интерес к Восточному побережью (в основном, к Феодосии).

По подсчетам Onlinetours.ru, в сентябре средняя недельная стоимость тура в Крым (2 взрослых, размещение 4*) составляет 33,3 тысячи рублей. Аналогичный тур в Краснодарский край можно приобрести за 18,9 тысяч рублей.

Туроператоры отмечают: практически все предложения на бархатный сезон в Крыму и Сочи уже проданы.

Симферополь, Артем Рокотов

Симферополь. Другие новости 31.08.18

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