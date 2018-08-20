На Украине озаботились комфортом сограждан, ездящих в Крым

На Украине озаботились качеством пассажирских перевозок в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские чиновники уверены: доставкой граждан «Незалежной» к границе с полуостровом должны заниматься не нелегальные таксисты, а официальный перевозчик.

В том, что украинцев к пропускным пунктам обычно доставляют перевозчики без лицензий и оформленных страховок, постпред президента Украины в так называемой Автономной республике Крым Борис Бабин винит власти приграничных регионов «Незалежной».

«Кто угодно пусть придет и работает. Но так, чтобы при этом он работал. Сегодня же мы имеем ситуацию, когда на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» есть отдельные легальные перевозчики, которые не работают. Они ставят одну маршрутку в день, а рядом сотня нелегальных таксистов», – цитируют Бабина украинские СМИ.

Он утверждает, что легальное сообщение к границам с Крымом будет налажено после «организационных и кадровых мер».

Как уже сообщал «Новый День», по данным Ростуризма, из 4,3 миллионов туристов, приехавших на отдых в Крым в этом году, более 800 тысяч – жители Украины. В то же время некоторые украинские политики предлагают закрыть границы с Россией, полностью прекратив автобусное и железнодорожное сообщение.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 20.08.18

В Севастопольском лесу нашли огромную свалку на 113 миллионов рублей и склад опасных отходов. / Силовики взяли в «разработку» членов правительства Севастополя. / Полуторагодовалая крымчанка подалась в «бега» – босиком. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»