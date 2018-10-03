Первые плоды реформы: Пенсионный фонд РФ заказал себе здание в центре Севастополя за 200 млн

Отделению пенсионного фонда России в Севастополе понадобилось новое здание, объявление об этом размещено на сайте госзакупок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о торопливости покупателя можно судить по тому, что на подачу заявок отведено всего две недели, срок заканчивается 12 октября.

Напомним, на последних акциях, охвативших страну, демонстранты, в частности, с возмущением говорят о непомерной роскоши дворцов, в которых располагаются отделения фонда. Тем не менее, источником финансирования севастопольской закупки являются средства самого Фонда, которых, по уверениям власти, так не хватает стране.

В Севастополе на новое здание Пенсионный фонд РФ готов потратить 199 млн 870 тыс руб.

В техническом задании, входящем в конкурсную документацию, говорится, что новое здание должно быть отдельно стоящим и иметь не менее 2000 м² и не более 2100 м², от 2 до 5 этажей и располагаться в радиусе не более пяти километров от здания правительства Севастополя (ул.Ленина, д.2). Сейчас здание пенсионного фонда находится на улице Николая Музыки, тоже, примерно, в часе ходьбы от кабинета губернатора.

Другие требования к приобретаемому зданию достаточно тривиальны: два входа, не менее двух санузлов, отделанных плиткой, на каждом этаже, высота кабинетов для работы сотрудников не менее 2,5 м и не более 4,2 м. «Помещения для обслуживаемых лиц» будут там достаточно компактными, но площадью не менее 150 м².

В соцсетях севастопольцы живо обсуждают предстоящую покупку. Одни констатируют: «Будет не просто здание, а дворец. Это, видимо, чтобы пенсионеры знали, что деньги в стране есть. Правда, не на их пенсии». Другие иронизируют: «Это просто вложение с целью получения прибыли, для дальнейшего увеличения пенсий». Третьи – цитируют: «Денег нет, но вы здесь держитесь...Хорошего вам настроения!». Кто-то полагает, что и здание уже присмотрено: «есть такое здание, даже два... на Хрусталке».

Как сообщал «Новый День», сегодня пенсионная реформа получила одобрение Совета Федерации. Как и прогнозировали эксперты агентства, всего несколько сенаторов проголосовали против повышения пенсионного возраста, однако представители партии власти большинством голосов сумели продавить скандальный закон, который его противники называют «людоедским».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 03.10.18

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