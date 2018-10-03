Совет Федерации ожидаемо повысил пенсионный возраст: против были только пять сенаторов

Пенсионная реформа получила одобрение Совета Федерации. Как и прогнозировали эксперты РИА «Новый День», несколько сенаторов проголосовали против повышения пенсионного возраста, однако представители партии власти большинством голосов сумели продавить скандальный закон, который его противники называют «людоедским».

В ходе обсуждения реформы сенатор от Владимирской области Антон Беляков поинтересовался у министра труда РФ Максима Топилина, какова судьба денег из накопительной части пенсии, которая была заморожена. «Фактически государство, не выполнив обязательства по прежним долгам, берет снова у населения деньги», – пояснил сенатор. «Население ничего не платило, платили работодатели», – заявил на это Топилин. «То есть граждане ничего не потеряли», – заверил он.

Вячеслав Мархаев, представляющий в СовФеде от Иркутской области, попросил Топилина объяснить истинную причину пенсионной реформы – объяснить ее экономией средств после заявление главы государства о том, что реформа протребует допрасходов, уже невозможно. «Это Международный валютный фонд? Или все же Америка?», – спросил он. На это Топилин сообщил, что мог бы прочесть целую лекцию о необходимости увеличения пенсионного возраста, однако все аргументы за несколько месяцев уже были приведены.

«Мы остались последней страной, которая не повышала пенсионный возраст, хотя у нас быстрее, чем у многих растет продолжительность жизни и меняется демографическая ситуация», – заявил Топилин.

Министра поддержала спикер СовФеда Валентина Матвиенко. «Полгода уже дискуссия идет, все аргументы приведены. Все, вопросы исчерпаны», – заявила она, и объявила о завершении выступлений сенаторов.

Между тем, сенатор Беляков напомнил о тех вопросах, которые ставила Счетная палата РФ перед вторым чтением проекта закона в Госдуме. В частности, речь шла о том, что контрольное ведомство не нашло в документе данных о том, как изменится количество получателей пенсии с введением реформы, и механизма повышения размера пенсий выше уровня инфляции. «Я не могу поддержать этот закон», – подытожил он.

Сенатор Мархаев в свою очередь напомнил о массовых протестах россиян и бунте пенсионеров в 2005 году. «При крахе пенсионной системы меняют, как правило, правительство, а не пенсионный возраст», – констатировал он.

«Вы сами верите в то, что вы сейчас сказали, или вы зачитали агитку? Ну не надо людей обманывать, пожалуйста!» – возмутилась Матвиенко.

В итоге реформа была одобрена 149 голосами, трое воздержались и только пятеро были против.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.10.18

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