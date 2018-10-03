Медлить не будет: Путин быстро утвердит пенсионную реформу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин не будет затягивать с подписанием закона о повышении пенсионного возраста, одобренного сегодня Советом Федерации.

По словам официального представителя Кремля, после того, как «закон поступит к президенту», он примет решение, «не откладывая в долгий ящик». Песков при этом затруднился уточнить, успеет ли глава государства подписать новый пенсионный закон до завтрашнего дня, однако указал, что президент не будет медлить с подписанием документа.

Как сообщал «Новый День», члены Совфеда большинством голосов представителей «Единой России» утвердили резонансный законопроект о повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Непопулярная реформа была одобрена 149 голосами, трое воздержались и только пятеро были против.

Ранее в Конфедерации труда России (КТР), выступившей одним из инициаторов протестных акций против повышения пенсионного возраста, заявили, что что будут обращаться к Путину с призывом не подписывать резонансный закон, который противники реформы называют антинародным.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, в конце июля документ был принят в первом чтении. По России прокатились митинги протеста против пенсионной реформы. 29 августа президент РФ заявил, что поддерживает реформу, но признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом, все 9 поправок, которые внес президент, были единодушно поддержаны Госдумой.

27 сентября нижняя палата парламента усилиями «Единой России» окончательно одобрила пенсионную реформу: 332 депутата выступило за повышение пенсионного возраста, 83 – против.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.18

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