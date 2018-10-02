Глава КТР: Борьба с пенсионной реформой продолжается, будем обращаться к президенту РФ

Закон о повышении пенсионного возраста наверняка успешно пройдет два оставшихся этапа согласования: будет одобрен завтра в Совете Федерации, а затем – подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Однако, как подчеркнул в интервью РИА «Новый День» член президентского совета по правам человека, глава Конфедерации труда России (КТР) Борис Кравченко, кампания против антисоциальной реформы на будет продолжена как на уровне профсоюзов, так и среди всего населения.

По мнению профсоюзного лидера, говорить о том, что резонансный закон «развернут» на последних этапах, не приходится. «Я думаю, что Совет Федерации примет, и президент подпишет», – сказал Кравченко и добавил, что даже в этом случае в КТР не намерены отказываться от борьбы против реформы.

«Безусловно, мы будем обращаться и к президенту в момент подписания, и продолжать кампанию в дальнейшем. В каких формах и объемах – мы сейчас решаем. Реформа абсолютно несправедлива, кампания должна продолжаться», – подчеркнул Кравченко.

Глава КТР пояснил, что в случае вступления закона в силу, Россия уже в первые несколько лет столкнется с мощнейшими социальными проблемами. «На ближайшие годы – это плюс 10 млн безработных, падение уровня жизни для работников, которые только вступают на рынок труда, в связи с тем, что крайне сложно будет найти рабочие места», – сказал Кравченко.

Кроме этого, он подчеркнул, что можно ожидать серьезного снижения социальных гарантий для людей предпенсионного возраста. «Их права никак не гарантированы, несмотря на многочисленные декларации об уголовной ответственности и диспансеризации. Любые социальные последствия этого закона будут отрицательными. Мы неоднократно говорили об этом», – констатировал глава КТР.

Наравне с этим Кравченко обратил внимание, что жители России очевидно также не готовы мириться с действиями властей. По его словам, несмотря на то, что власть отказалась услышать мнение народа, люди продолжат борьбу – вопрос, какими методами.

«Пока общество не смогло организовать массовые коллективные действия против этой неолиберальной инициативы. Я думаю, что массовое недовольство имеет место, но оно не всегда приобретает формы массовых протестов…Я думаю, все еще впереди», – сказал он.

Профсоюзный лидер пояснил, что граждане будут вынуждены искать различные пути выражения недовольства, чтобы защитить себя. «Забастовки с критикой социально-экономического курса правительства в нашей стране запрещены – они не предусмотрены законодательством. Поэтому люди будут предпринимать другие действия для защиты своих законных социальных прав и интересов», – заключил он.

Как сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент РФ заявил, что поддерживает реформу, однако признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом, все 9 поправок, которые внес президент, были единодушно поддержаны Госдумой.

27 сентября нижняя палата парламента усилиями «Единой России» окончательно одобрила пенсионную реформу: 332 депутата выступило за повышение пенсионного возраста, 83 – против.

Сегодня комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал верхней палате одобрить закон о поэтапном повышении пенсионного возраста на пять лет. Завтра, 3 октября, Совфед рассмотрит закон на пленарном заседании.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.10.18

Губернатор Севастополя: Депутаты ЗакСо «живут в лукошке» и не приносят никакой пользы. / «Непродуманно!» Лукашенко срочно потребовал отменить запрет на ночную продажу алкоголя. / Скрипаля могут внести в базу «Миротворца». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»