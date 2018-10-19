Военные продолжают поиски исчезнувших в Азовском море лётчиков

В Азовском море продолжаются поиски летчиков разбившегося самолета Л-39 министерства обороны России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ведут поиски пилота и штурмана несколько сотен человек, используется техника и авиация.

«Самолет обнаружен, он находится под водой. К поискам экипажа, который по предварительным данным успел эвакуироваться, привлечены около 200 человек. Обследуется и морская, и береговая территория», – цитирует «Интерфакс» источник.

Напомним, самолет потерпел крушение вечером 18 октября в районе Должанской косы, упав в воду на расстоянии 1,5 километра от берега. Он выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Одной из возможных причин крушения называется техническая неисправность.

Сообщается, что летчики успели катапультироваться. Поисково-спасательная операция продолжалась и в ночное время.

Краснодар, Леонид Маковецкий

Краснодар. Другие новости 19.10.18

«Свято место…» В Крыму сменился куратор ФЦП. / «Партия регионов» – «Единая Россия» – КПЗ… Жёны арестованного замглавы Крыма не пропадут. / Правительство Севастополя не спешит с обеспечением охраны школ и сопротивляется решениям судов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»