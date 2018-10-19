Найдены обломки разбившегося учебного самолета Л-39. Экипаж пока не обнаружен

В Азовском море обнаружены обломки учебно-тренировочного самолета Л-39, потерпевшего крушение накануне в Краснодарском крае. Катапультировавшиеся пилот и штурман пока не найдены. На месте падения самолета работают водолазы.

В поисках экипажа задействованы около 200 человек и авиация. Специалисты обследуют береговую линию и морскую территорию, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Суда, следующие в районе крушения Л-39, предупреждены о летчиках, которые могут находиться в воде.

Самолет Л-39 упал при выполнении учебно-тренировочного полета около 17:00 мск 18 октября в районе населенного пункта Должанская. Самолет Л-39 выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.10.18

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