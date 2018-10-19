российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 октября 2018, 12:59 мск

Новости Скандалы и происшествия

Найдены обломки разбившегося учебного самолета Л-39. Экипаж пока не обнаружен

Л-39, архив. Фото: mil.ru

В Азовском море обнаружены обломки учебно-тренировочного самолета Л-39, потерпевшего крушение накануне в Краснодарском крае. Катапультировавшиеся пилот и штурман пока не найдены. На месте падения самолета работают водолазы.

В поисках экипажа задействованы около 200 человек и авиация. Специалисты обследуют береговую линию и морскую территорию, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Суда, следующие в районе крушения Л-39, предупреждены о летчиках, которые могут находиться в воде.

Самолет Л-39 упал при выполнении учебно-тренировочного полета около 17:00 мск 18 октября в районе населенного пункта Должанская. Самолет Л-39 выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.10.18

Жертв бойни в Керчи похоронят на центральной алее городского кладбища. / Скоропостижно умер исполнитель хита «Дым сигарет с ментолом» (ФОТО, ВИДЕО). / Мамаеву и Кокорину предъявлено обвинение: футболистам грозит до семи лет тюрьмы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Авиакатастрофы

Летчик загоревшегося МиГ-29 попал в реанимацию

Крушение МиГ-29 в Подмосковье: новые подробности

ЧП в Подмосковье: разбился истребитель МиГ-29

Выгрузку С-300 в Сирии сняли на видео: Дамаск получил десятки единиц техники (ФОТО)

Boeing 737 аварийно сел в море у берегов Микронезии

Минобороны России обосновало вину Израиля в гибели Ил-20

Истребитель Миг-31 упал под Нижним Новгородом

Израиль отверг обвинения России и назвал виновников крушения Ил-20

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Авиакатастрофы,

Новости партнеров