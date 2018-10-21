российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 21 октября 2018, 12:55 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Азовском море обнаружены тела летчиков Л-39

Минобороны России заявило об обнаружении тел летчиков учебно-боевого самолета Л-39, упавшего в Азовское море.

Как уже сообщал «Новый День», самолет потерпел крушение вечером 18 октября в районе Должанской косы, упав в воду на расстоянии 1,5 километра от берега. Эикпаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Одной из возможных причин крушения называется техническая неисправность.

Сообщалось, что летчики успели катапультироваться. Сейчас в Минобороны заявляют, что в результате поисковых работ удалось установить местонахождение останков обоих пилотов, фрагменты их тел извлечены из воды.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 21.10.18

На Кипре погибли российские туристы. / В Челябинске няня бросила малолетних детей на улице. / Состояние ухудшилось: к пострадавшим в керченской бойне срочно вылетели медики из Москвы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Военные продолжают поиски исчезнувших в Азовском море лётчиков

Найдены обломки разбившегося учебного самолета Л-39. Экипаж пока не обнаружен

Метки / ЧП в море

Дела закрыты: суды Украины не смогли подтвердить обвинения в отношении экипажа сейнера «Норд»

На Украине забыли о задержанных в Крыму браконьерах

Украина не пустила представителей ОБСЕ на заблокированное российское судно

Месть: Украина вознамерилась продать российский танкер «Механик Погодин»

«Их взяли в заложники»: Украина не выпустит крымских рыбаков

Российский омбудсмен встретилась с экипажем сейнера «Норд», удерживаемым на Украине

Экипажу сейнера «Норд» вернули российские паспорта

Капитану сейнера «Норд», угнанного украинскими пограничниками, разрешили выехать в Крым

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в море,

Новости партнеров