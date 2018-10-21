В Азовском море обнаружены тела летчиков Л-39

Минобороны России заявило об обнаружении тел летчиков учебно-боевого самолета Л-39, упавшего в Азовское море.

Как уже сообщал «Новый День», самолет потерпел крушение вечером 18 октября в районе Должанской косы, упав в воду на расстоянии 1,5 километра от берега. Эикпаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Одной из возможных причин крушения называется техническая неисправность.

Сообщалось, что летчики успели катапультироваться. Сейчас в Минобороны заявляют, что в результате поисковых работ удалось установить местонахождение останков обоих пилотов, фрагменты их тел извлечены из воды.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 21.10.18

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