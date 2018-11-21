Крымчан насмешили заявления Киева о «проседании» Крымского моста

Заявления украинских властей о том, что возведенный российскими строителями Крымский мост якобы начал проседать, являются не более чем очередным мифом. Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост» в твиттере.

«Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда ;), – отмечается в публикации от имени самого сооружения. – Думал, придумать уже нечего, но #крымскиймост_мифы пополняются :)".

Депутат Верховного Совета Крыма Алексей Черняк, комментируя «открытие» украинских чиновников, заявил, что в Киеве наконец признали, что мост через Керченский пролив существует. Парламентарий напомнил, что год назад украинские власти в социальных сетях заявляли, что моста нет, и называли сооружение компьютерной графикой. Теперь, указал он, украинские чиновники «сами себе противоречат».

Политик счел заявление Киева о «проседании» Крымского моста глупостью и провокацией. «Когда в Киеве успели проверить все балки и детали моста, а главное, каким образом? Это самая элементарная глупость», – подчеркнул парламентарий в комментарии ФАН. Он добавил, что «ни один здравомыслящий человек в такой бред поверить не может». По словам депутата, «больше украинским чиновникам нечем похвастаться: не будут же они писать о том, что всей стране начинаются митинги, потому что люди мерзнут и не хватает зарплат на погашение коммунальных услуг».

Ранее так называемое Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины на своей странице в Facebook сообщило, что опоры Крымского моста начали смещаться и проседать, о чем якобы свидетельствуют снимки сооружения из космоса. По мнению украинского министерства, «это имеет негативное влияние на акваторию Черного моря, может нести угрозы жизни и здоровью людей». В ведомстве добавили, что зимняя погода может ухудшить положение.

Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России – 19 км. Автомобильная часть путепровода была открыта 15 мая. Движение по мосту было разрешено только легковым автомобиля и автобусам. 1 октября по нему поехали грузовики. 12 ноября стало известно, что строители завершили сооружение опор железнодорожной части моста.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 21.11.18

В Крыму у посёлка Гвардейское произошло крупное ДТП со смертельным исходом. / МВД предложило давать гражданство крымчанам, покинувшим полуостров до 2014 года. / Этническая банда наркоторговцев ликвидирована в Крыму. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»