Украинские эксперты из космоса увидели проседание Крымского моста

Опоры Крымского моста начали смещаться и проседать. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины. По данным ведомства, зимой ситуация ухудшится.

Украинские специалисты обнаружили проседание на нескольких участках моста в ходе анализа снимков, сделанных из космоса. Так в районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова зафиксировано проседание со скоростью от 52 до 89 мм в год. В центральной части путепровода отмечается повышение арки железнодорожного сообщения на 30 мм в год, автомобильной – на 32 мм в год. Смещения от 10 до 90 мм в год обнаружены и на территории острова Тузла.

Фото: www.facebook.com/MinistryforTOTandIDPs/

«Это свидетельствует о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеет негативное влияние на акваторию Черного моря, может нести угрозы жизни и здоровью людей», – говорится сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины в Facebook. В ведомстве добавили, что зимняя погода может ухудшить положение.

Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России – 19 км. Автомобильная часть путепровода была открыта 15 мая. Движение по мосту было разрешено только легковым автомобиля и автобусам. 1 октября по нему поехали грузовики. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 млрд рублей.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 20.11.18

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