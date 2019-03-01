Крымский мост протестировали на наличие деформации

Специалисты проследили изменения во всех узлах и элементах конструкций Крымского моста с момента его открытия до сегодняшнего дня, сравнив показатели датчиков с проектными параметрами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают в инфоцентре «Крымский мост».

В инфоцентре уточнили, что свои выводы специалисты основывают на объективных показателях многочисленных датчиков, установленных на всех элементах конструкции моста.

«С момента открытия моста (май 2018 года) ведется комплексный мониторинг всех систем и несущих конструкций. Приборы и датчики отслеживают в режиме реального времени состояние опор и пролетных строений с учетом климатических и других нагрузок. Мониторинг показал, что превышения расчётных параметров напряжений и деформаций за период работы моста не зафиксировано. Результаты многомесячных наблюдений подтверждают конструктивную надежность сооружения и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет», – сообщает инфоцентр со ссылкой на экспертов.

Например, на автодорожной части моста таких отслеживающих устройств установлено более 45: тензометры, акселерометры, инклинометры и датчики GNSS. Затем объективные данные сравниваются с рассчётными в центре управления производством Крымского моста.

По словам Аркадия Ротенберга, руководителя компании, строящей Крымский мост, прочность всего сооружения рассчитана не менее, чем на 100 лет.

Напомним, накануне службы Крымского моста зафиксировали в течение зимы 900 штормовых часов (38 суток), подвергших испытанию новую транспортную переправу через Керченский пролив.

Самые сложные погодные условия пришлись на январь.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.03.19

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