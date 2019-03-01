Крымский мост больше месяца подвергался штормам зимой

Службы Крымского моста зафиксировали в течение зимы 900 штормовых часов (38 суток), подвергших испытанию новую транспортную переправу через Керченский пролив.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День", об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Самые сложные погодные условия пришлись на январь.

«За первую в истории действующего моста зиму метеостанции зафиксировали в Керченском проливе более 900 штормовых часов, почти 38 суток. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, самым ветреным стал январь – 330 часов. В определённые дни порывы ветра достигали 24 м/сек, а высота волн – 2,5 м. В этом же месяце в регионе выпало наибольшее за зиму количество осадков: 64,3 мм, что составляет 200,9% от средней многолетней нормы января 32 мм», – говорится в сообщении.

Между тем, во время строительства моста в 2017 году, к штормам, которых было на неделю больше, добавился ледоход.

«Лед толщиной до 12 см на несколько суток сковал участки пролива. С приходом тепла льдины свободно прошли между опорами моста с азовской стороны на черноморскую», – сообщили в инфоцентре со ссылкой на слова начальника службы логистики компании «СГМ-Мост» Игоря Сталоверова.

Крымский мост оборудован семью современными метеостанциями, предупреждающими о сложных погодных условиях. Это позволяет вовремя обрабатывать дорожное полотно моста противогололёдными средствами.

Сам Крымский мост рассчитан на самые сложные погодные условия, которыми отличается Керченский пролив.

Симферополь, Иван Капустин

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