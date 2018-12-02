Кадыров обескуражен бесчеловечностью Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров искренне поразился тому, с какой лёгкостью президент Украины «грубо и бесчеловечно» нарушил права миллионов человек.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свою оценку последним действиям Порошенко чеченский лидер высказал в Telegram-канале Kadyrov_95.

Рамзана Кадырова возмутил принятый режимом Порошенко запрет на въезд в страну россиянам от 16 до 60 лет и многочисленные отказы на въезд в аэропортах и на погран-переходах.

Глава Чечни особо отметил, что Порошенко обошёлся бесчеловечно в первую очередь со своими соотечественниками, которые проживают в России, но родились и выросли на Украине, и теперь не смогут навещать своих родственников и могилы родителей.

При этом Кадыров привёл в пример гуманное отношение президента России к гражданам Украины, которым по-прежнему разрешено зарабатывать в России и посылать деньги своим семьям.

«В отличие от президента Украины, наш глава государства Владимир Путин не поставил шлагбаум на пути этих граждан Украины, чтобы не обречь тысячи семей на голодное существование. Но Запад будет рукоплескать Порошенко, несмотря на то, что грубо и бесчеловечно ущемлены права миллионов человек», – написал глава Чечни.

Крым. Другие новости 02.12.18

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