Киев боится, что западные СМИ узнают правду о Крыме. «Осталось закрыть въезд кошкам и птичкам» В крымском кабмине посмеялись над новым выпадом Украины

Глава севастопольской организации Союза журналистов России Сергей Горбачев заявил, что Украина пытается скрыть от мировой общественности правду о жизни в Крыму. По его словам, об этом говорит решение Киева ужесточить для зарубежных журналистов правила въезда на Крымский полуостров через украинские пункты пропуска.

Как отметил Горбачев, иностранные журналисты после посещения Крыма «представят происходящее в невыгодном для Киева свете», и киевский режим это прекрасно понимает. По его мнению, сейчас украинские власти фактические осуществляют «практику закрытого занавеса» в отношении Крымского полуострова, передает ТАСС.

Председатель организации отметил, что Киев заинтересован предоставлять западным журналистам свою информацию, на основе которой появляются публикации антироссийской направленности.

В то же время журналист напомнил, что для работы в России зарубежным журналистам нужна аккредитация МИД РФ, а приехать на полуостров можно по Крымскому мосту или самолетом.

Накануне Министерство информационной политики Украины объявило о введении нового порядка пересечения границы для сотрудников иностранных СМИ после введения в 10 областях страны военного положения на 30 дней. Поводом послужил инцидент в Керченском проливе с задержанием российскими пограничниками трех украинских военных кораблей, нарушивших, по данным ФСБ, госграницу РФ. Теперь, чтобы попасть на Крымской полуостров через украинские пункты пропуска, зарубежным репортерам необходимо получить специальное разрешение на въезд и выезд. Для этого нужно обратиться в министерство информационной политики и миграционную службу. Ранее Киев после введения военного положения запретил иностранным журналистам въезд в Крым и зону силовой операции в Донбассе, однако позже отказался от этого решения и заявил о выработке нового порядка.

В Крыму введенные Украиной новые правила для иностранных журналистов сочли неадекватными. Как отметил вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский, в регионе давно потеряли счет неадекватным решениям киевского режима. По его словам, после запрета на въезд на территорию Украины российским мужчинам в возрасте от 16 дет до 60 лет, а затем ужесточения въезда в Крым для представителей СМИ «осталось запретить въезжать женщинам, собакам, кошкам, птичкам».

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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