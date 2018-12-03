Книга рекордов Гиннеса признала Севастополь русским городом

Мастер по балансированию предметов Александр Бендиков получил очередной сертификат Книги рекордов Гиннеса за достижение, установленное в Севастополе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», рекорд был установлен ещё в мае, однако украинские СМИ выяснили на днях, что во всемирном справочнике Севастополь указан как город Российской Федерации.

«Наибольший баланс гвоздей на шляпке одного гвоздя составил цифру 349 и был достигнут Александром Бендиковым (Беларусь / Российская Федерация) в Севастополе, Российская Федерация, 26 мая 2018 года.

Прежний рекорд – 255 сбалансированных гвоздей – также принадлежит Александру», – написано в книге рекордов.

Фото: скрин страницы сайта guinnessworldrecords.com

Александр Бендиков является семикратным обладателем сертификата Книги рекордов Гиннеса.

Симферополь, Иван Капустин

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