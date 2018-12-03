В аэропорту Симферополя сообщили причину временного закрытия полетов

Аэропорт Симферополя с утра 3 декабря не отправлял и не принимал самолеты.

Согласно данным онлайн-табло, аэрогавань отложила вылет 9 рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. На прилет задержаны 7 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Часть следующих в Крым самолетов направлена на запасной аэродром в Анапу.

По данным пресс-службы аэропорта, сбой в работе воздушной гавани вызван погодными условиями. Представитель аэрогавани отметил, что «в настоящее время ситуация нормализовалась и формируется оптимальный график обслуживания задержанных воздушных судов с целью минимизации отклонений в расписании авиакомпаний» (цитата по ИА «Крыминформ»).

Судя по информации онлайн-информ, аэропорт открыли для приема и отправки самолетов. По состоянию на 13:40 мск, в аэрогавани совершили посадку четыре пассажирских лайнера. Три из них прибыли из Москвы, четвертый – из Петербурга

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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