В Крыму спецслужбы выявили фальшивого капитана ФСБ

Оперативники ФСБ совместно с Росгвардией поймали в Крыму 21-летнего местного жителя, который совершал преступления используя поддельные удостоверения сотрудника спецслужб и муляжи пистолетов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», злоумышленник пытался обманом и угрозами завладеть имуществом жительницы Крыма.

«В ходе проведения совместных мероприятий оперативниками УФСБ при силовой поддержке регионального Управления Россгвардии при личном досмотре местного жителя обнаружено служебное удостоверение сотрудника ФСБ России на имя капитана Матвеева Павла Викторовича с признаками подделки, две заготовки бланка удостоверения сотрудника ФСБ России, а также муляжи пистолета ТТ и пистолета Макарова.

Задержанный использовал их для осуществления противоправной деятельности на территории региона. В частности, задокументированы попытки молодого человека, представлявшегося кадровым сотрудником ФСБ, присвоить собственность местной жительницы», – сообщают в пресс-службе УФСБ по Республике Крым.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Задержанному грозит до 4 лет лишения свободы.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.12.18

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