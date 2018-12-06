Украина разрешила себе арестовывать российские суда вне установленной морским правом зоне

Верховная рада приняла закон, расширяющий для Украины зону пограничного и таможенного контроля в Чёрном и Азовском морях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за окончательный вариант законопроекта проголосовали 244 депутата.

«Военнослужащие, работники уполномоченного органа применяют и используют физическую силу, специальные средства, оружие и боевую технику в случаях и порядке, определенных законом», – сообщается в тексте документа.

Месяцем ранее украинский парламент принял законопроект в первом чтении.

«Этот законопроект позволит де-факто в два раза увеличить территорию контроля в Черном море...Прилегающая зона, согласно международным нормам, не является ни зоной юрисдикции, ни зоной суверенитета. Однако данная зона является тем участком морского пространства, где любое прибрежное государство может осуществлять ограниченный контроль по предупреждению или задержанию за нарушение определенных правил», – заявляла один из авторов проекта закона Ирина Фриз из фракции «Блока Петра Порошенко».

Напомним, согласно законопроекту, внутреннее территориальное море Украины увеличивается со стандартных 12 до 24 миль. Таким образом, Украина расширила себе территорию, на которой можно осуществлять действия по предотвращению нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил или наказывать за их нарушение.

Украинские органы получают право останавливать, досматривать, задерживать и арестовывать суда вместе с членами экипажей по подозрению в нарушении украинского законодательства, а также преследовать их за пределами 24-километровой зоны, если они предприняли попытку бегства.

Поводом для задержания или ареста является также отключение любым судном автоматической идентификационной системы в подконтрольной или прилегающей зоне.

Исключение сделано лишь для украинских военных и пограничных кораблей.

Симферополь, Валентин Карамазов

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