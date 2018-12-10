Медведев выделил Севастополю и Крыму многомиллионные гранты

Севастополь и Республика Крым получили гранты от федерального правительства в качестве поощрения за высокие темпы роста экономики по итогам 2017 года. Соответствующее распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов из госказны, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном сайте кабмина.

Согласно документу, глава правительства выделил Севастополю 732,7 млн рублей. Республике Крым досталось только 453,8 млн рублей.

Всего в документе значатся 40 регионов России, которым в общей сумме выделено 19,96 млрд рублей. Субъекты Федерации поощрены по итогам «оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по наращиванию экономического (налогового) потенциала территорий» за прошлый год, отмечается в сообщении правительства.

Самые большие гранты из федерального бюджета получили Камчатский край (930,7 млн рублей), Белгородская и Сахалинская области – соответственно 990,8 млн и 882,9 млн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.12.18

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