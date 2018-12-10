Гражданские суда Украины несут прямую угрозу Крымскому мосту

Обезопасить Крымский мост и судоходство в Керченском проливе можно только радикальными мерами в отношении Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Государственной думы РФ от партии «Справедливая Россия», директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

По мнению политика, не только военные, но и гражданские суда, принадлежащие Украине, несут непосредственную угрозу существованию Крымского моста.

В связи с этим, депутат предлагает запретить проход через Керченский пролив всем украинским судам, а в акваторию Азовского моря допустить только рыболовецкие сейнеры из «Незалежной», без права приближаться к Крымскому мосту.

«Из пресс-конференции, которую давал представитель ФСБ, вообще вытекает, что угроза террористической атаки со стороны Украины очень высока. И когда мы видим Керченский мост, в адрес которого и Порошенко, и все другие просто пыхтят от злобы, конечно, надо принимать радикальные решения. Мы не можем рисковать нашей национальной безопасностью, потому что в случае даже малейшей угрозы подрыва этого стратегического объекта – для нас это очень ощутимая вещь, это связь с Крымом, это наш символ.

Поэтому пора вообще прекратить допуск торговых, военных кораблей Украины в Азовское море. Азовское море никакого отношения (к Украине) не имеет», – заявил Багдасаров и добавил, что руководство допустило большую ошибку не позволив в своё время ополчению занять порты Мариуполь и Бердянск.

«Это по глупости некоторых товарищей в своё время Мариуполь и Бердянск не был взят под контроль. Рано или поздно ополчению Донбасса надо будет это выполнять, в противном случае это, как нарыв будет, и каждый раз будут провокации», – цитирует депутата Госдумы «Политнавигатор».

«Никто не скрывает призывы к американским кораблям войти в Чёрное, а потом в Азовское море. Это только сумасшедший мог придумать – в Азовском море корабли НАТО и США», – констатировал Багдасаров.

Напомним, во время брифинга ФСБ РФ в связи с событиями, связанными с нарушением украинскими военными кораблями российской государственной границы и их последующим задержанием в районе Керченского пролива начальник Следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов обратил внимание присутствующих на то, что после первой вынужденной остановки на подступах к Керченскому проливу, командиры бронекатеров неожиданно получили приказ командования следовать к Крымскому мосту с расчехлёнными и готовыми к бою заряженными орудиями.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.12.18

Мэр Львова: Возвращение Крыма без тотальной зачистки смерти подобно. / Украинские военные мародерствуют в селе на границе с Крымом. / В Симферополе удалось ликвидировать аварию, оставившую полгорода без воды. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»