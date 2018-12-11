Гримасы Евромайдана: американские грантоеды оказались страшнее русских сепаратистов

Подконтрольные олигархам и кабинету Порошенко украинские СМИ развязали кампанию по дискредитации активистов созданного кураторами США на деньги Вашингтона «Национального антикоррупционного бюро Украины» – местного подобия российского «Фонда по борьбе с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с помощью данных, собранных неравнодушными активистами «общественного контрольного органа», посольство США имеет возможность держать на крючке и, под страхом уголовного преследования, полностью контролировать внешнюю и внутреннюю политику киевской верхушки.

На переворот в «антикоррупционном сознании» украинского «проевропейского» политикума обратил внимание заместитель директора Международного института социологии «Незалежной» Антон Грушецкий.

Эксперт рассказал на пресс-конференции в Киеве о начавшейся информационной травле «грантоедов, расшатывающих ситуацию в стране». Грушецкий иронично отметил, что во времена «преступной власти Януковича» такие активисты считались признаком наступающих цивилизационных перемен и скорого падения погрязшего в коррупции антинародного режима Януковича-Азарова.

Социолог отметил, что пропагандистам удалось достичь определённого успеха: результатом информационной атаки на борцов с коррупцией стал рост уровня недоверия к «активистам-грантоедам» со стороны электората.

«Те, кто не доверяет – следствие активной трансляции имиджа общественных организаций, которые, скорее, являются грантоедами, которые больше расшатывают ситуацию в стране, чем помогают людям. Недоверие растет именно из этих корней.

Есть также информация, что общественные активисты зарабатывают очень много, что вызывает соответствующую реакцию у населения. Поскольку это транслируется рядом основных медиа Украины, это и формирует недоверие к ним.

Как ни парадоксально, формирование недоверия к общественным активистам выгодно практически всем политическим игрокам Украины. Есть некоторый консенсус в отношении к тому, что их вынудили декларировать свои доходы и расходы», – приводит слова Грушецкого «Политнавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.12.18

Стокгольмский синдром Солженицына. / Перенос сроков запуска крымских ТЭС остановил развитие Крыма. / Американцы игнорируют рекомендации Госдепа не ездить в Крым. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»