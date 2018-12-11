Экс-капитан Черноморского флота РФ приговорён к 14 годам за шпионаж в пользу Украины

Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным в разглашении государственной тайны и приговорил к длительному тюремному сроку бывшего офицера Черноморского флота Леонида Пархоменко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», подсудимого лишили звания капитан флота и назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Сообщается. что украинский шпион был задержан в ноябре 2016 года в Севастополе. Военную службу на флоте он проходил по контракту и был завербован спецслужбами «Незалежной». За секретные сведения Пархоменко получал денежное вознаграждение.

Вместе с тем, Пархоменко свою вину отрицает.

«В судебном заседании подсудимый виновным себя в государственной измене не признал и отрицал свою причастность к передаче иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну. Данное уголовное дело слушалось СКОВС в закрытом судебном режиме. В ходе прения сторон государственный обвинитель просил назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы на срок 15 лет», – цитирует «Дон-ТР» пресс-службу Северо-Кавказского окружного военного суда.

«Установлено, что, будучи завербованным главным управлением разведки министерства обороны Украины, Пархоменко осуществлял сбор, хранение и передачу иностранной спецслужбе составляющих государственную тайну служебных сведений о деятельности Черноморского флота, к которым имел доступ по занимаемой должности», – добавили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Симферополь, Валентин Карамазов

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