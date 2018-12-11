Порошенко собирается лишить гражданства пять миллионов украинцев

Власти Украины лишат гражданства каждого пятого жителя «Незалежной» в случае принятия Верховной радой инициированного Петром Порошенко нового законопроекта о двойном гражданстве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом предупредили участники пресс-конференции в Киеве, посвящённой проблемам практической реализации положений нового закона.

«Согласно данным Института стратегических исследований, у более 20 процентов украинцев сегодня есть двойное гражданство – два и более паспортов. При этом, до начала оккупации Крыма 350 тысяч украинцев – жителей Крыма и Донбасса – уже к тому времени имели российские паспорта, 100 тысяч венгерские, 80 – румынские, плюс сейчас около 40 тысяч роздано, 40 в очереди незаконных паспортов ЛДНР», – привела данные директор Центра Балто-Черноморских исследований Ирина Верещук.

Особый интерес у экспертов вызвала процедура лишения украинского гражданства, в случае, если человек предпочтёт остаться подданным другого государства. По закону, лишить гражданства «Незалежной» может только президент Украины лично, заверив акт собственноручной подписью.

«В случае усиления роли государства и института гражданства, и попыток вынудить остальных отказаться (от второго гражданства), у меня вопрос: лишение украинского гражданства – это прерогатива президента. Если у нас у 20 процентов украинцев есть второй паспорт, допустим, это пятая часть населения, с учётом миграции, пусть пять миллионов. А теперь представим, если из этих пяти миллионов хотя бы два (миллиона) скажет: «Прекрасно, украинское гражданство, до свиданья!», а у нас это решает президент. Мне очень интересно посмотреть, как президент будет подписывать пять миллионов заявлений или хотя бы два, чисто технически», – цитирует «Политнавигатор» аналитика «Украинского института будущего» Игоря Тышкевича.

Симферополь, Валентин Карамазов

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