Русский Харьков лишили русского языка

Депутаты Харьковского обсовета проголосовали за отмену регионального статуса русского языка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение было принято на заседании сессии облсовета 6 декабря, а тект размещён сегодня в базе документов под № 883-7 «О признании утратившими силу некоторых решений областного совета (06/12/2018)".

«Решение об отмене было консолидированным и за него проголосовали три четверти всех депутатов, и даже большинство фракций Оппоблока и Возрождения», – написал на своей странице в соцсети депутат облсовета Дмитрий Булах.

Статус регионального русскому языку предоставили в Харькове 30 августа 2012 года.

Напомним, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла вызвавший возмущение националистов «закон Колесниченко-Кивалова» о региональных языках. Он полностью соответствовал нормам ЕС и предусматривал, что если число носителей языка на определенной территории составляет не менее 10% от общей численности населения, то он может, в том числе, использоваться в работе местных органов самоуправления и официальном документообороте наравне с государственным.

24 февраля 2014 года, сформированная руководителями госпереворота в Киеве Верховная рада проголосовала за отмену этого закона, что послужило началом событий Русской весны в Крыму и Донбассе.

28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины в нарушение прав миллионов русскоязычных граждан признал закон неконституционным.

Позже Верховная Рада приняла в первом чтении новый закон о языке, который предусматривает полное вытеснение русского языка из официальной, публичной и практически – из частной жизни в «Незалежной».

Ранее региональный статус русского языка отменили депутаты Херсонского горсовета.

Как сообщал «Новый День», в июле Николаевский областной административный суд признал недействительным решение местного облсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального, принятое еще 6 лет назад. Местные депутаты опирались на Закон «Об основах государственной языковой политики», предусматривающий возможность двуязычия в регионах с русскоязычным населением.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.12.18

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