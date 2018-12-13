В Госдепе окончательно увязали встречу Трампа и Путина с освобождением украинских моряков

Встреча лидеров России и США невозможна, пока украинские военные корабли и экипажи, задержанные в Керченском проливе, находятся вне территории «Незалежной».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
«Я не вижу обстоятельств в ближайшем будущем, чтобы такая встреча могла состояться», – заявил Болтон.
Для того, чтобы приступить к обсуждению даты и повестки будущей встречи президентов США и России, Москва должна вернуть Украине всех моряков и корабли, указал советник Трампа.
Напомним, ранее Дональд Трамп отменил намеченную с Путиным встречу в Аргентине на саммите G20, мотивировав это тем, что украинские военные суда и экипажи удерживаются российской стороной на своей территории.
Отметим, что эксперты скептически отнеслись к этой версии срыва полноформатной встречи двух президентов, полагая, что Трампу помешала сложная внутриполитическая ситуация в США, а керченский инцидент послужил лишь предлогом отмены саммита.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 13.12.18
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