В Госдепе окончательно увязали встречу Трампа и Путина с освобождением украинских моряков

Встреча лидеров России и США невозможна, пока украинские военные корабли и экипажи, задержанные в Керченском проливе, находятся вне территории «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

«Я не вижу обстоятельств в ближайшем будущем, чтобы такая встреча могла состояться», – заявил Болтон.

Для того, чтобы приступить к обсуждению даты и повестки будущей встречи президентов США и России, Москва должна вернуть Украине всех моряков и корабли, указал советник Трампа.

Напомним, ранее Дональд Трамп отменил намеченную с Путиным встречу в Аргентине на саммите G20, мотивировав это тем, что украинские военные суда и экипажи удерживаются российской стороной на своей территории.

Отметим, что эксперты скептически отнеслись к этой версии срыва полноформатной встречи двух президентов, полагая, что Трампу помешала сложная внутриполитическая ситуация в США, а керченский инцидент послужил лишь предлогом отмены саммита.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.12.18

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