В Крыму выставят на всеобщее обозрение останки доисторических мастодонтов (ФОТО)

Останки доисторических животных, найденных в огромной карстовой пещере при строительстве трассы «Таврида» в Белогорском районе Крыма, выставят в новом палеонтологическом центре Крымского федерального университета. Обнаруженные исследователями фрагменты костей и зубов древних животных станут его основными экспонатами, говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Найденные останки древних животных в пещере на трассе «Таврида», фото: cfuv.ru

В КФУ обещают, что палеонтологический центр начнет работу в ближайшее время. Все желающие смогут посетить его бесплатно, но по предварительным заявкам.

Ведущий методист Зоологического музея КФУ палеонтолог Дмитрий Старцев отметил, что экспонаты центра «предоставят единственную возможность ознакомиться с останками древнейших обитателей» пещеры на трассе «Таврида», поскольку в настоящее время данная пещера закрыта из-за проведения дорожных работ, передает «Крыминформ».

Помимо останков доисторических животных из этой пещеры в палеонтологическом центре можно будет увидеть древние находки из других территорий полуострова.

Как сообщал РИА «Новый День», минувшим летом спелеологи обнаружили огромную карстовую полость в районе поселка Зуя Белогорского района Крым в ходе обследования территории будущей трассы «Таврида». По их оценке, это самая большая пещера в предгорном Крыму.

Палеонтологи нашли в пещере большое количество фрагментов костей и зубов древних животных, в частности, мастодонтов. Возраст останков оценивается приблизительно в 75 -100 тысяч лет. Кроме того, ученые предполагают, что пещере жили люди – на это указывает принцип обработки найденных костей.

В октябре стало известно, что уникальная пещера может получить статус памятника природы регионального значения. Об этом, в частности, сообщил министр природных ресурсов и экологии Крыма Геннадий Нараев.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 14.12.18

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