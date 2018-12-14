Яндекс: Данные о смерти Порошенко поступили из открытых источников

Пресс-служба компании «Яндекс» прокомментировала появление даты смерти президента Украины в своей поисковой системе.

Ранее пользователи обратили внимание, что в ответ на запрос информации о Петре Порошенко в «Яндексе» в течение некоторого времени публиковались данные украинского президента с датой не только рождения, но и смерти.

Согласно информации поисковика, Пётр Порошенко умер совсем недавно – 11 декабря 2018 года.

«Данные для карточки объектного ответа в поиске «Яндекс» берет из открытых источников. И в данном случае мы агрегатор внешней информации», – цитируют «Известия» специалиста службы PR «Яндекс.Поиска» Яну Имайкину.

На данный момент в информации о Петре Порошенко присутствует только дата рождения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.12.18

Севастополь оказался среди регионов с самой высокой смертностью от рака. / Эпическая интрига: в финал конкурса на пост градоначальника Симферополя вышли чиновница из «Единой России» и безработный из ниоткуда. / В Крыму выставят на всеобщее обозрение останки доисторических мастодонтов (ФОТО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»