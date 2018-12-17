Гоша Куценко: Крым не вернулся, а ушёл

Популярный российский актёр Гоша Куценко считает официальным и законным вхождение Крыма в состав России, несмотря на то, что на Украине у него осталось много родственников и друзей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом артист заявил в интервью YouTube-каналу «А поговорить?».

Куценко рассказал, что в самом начале событий в Донбассе, ему позвонил его друг музыкант Святослав Вакарчук, предлагая приехать в зону конфликта, чтобы попытаться успокоить враждующие стороны. Но актёр отказался, так как к тому моменту уже пролилось много крови и переговоры были бесполезны.

Отвечая на вопрос, как он относится к российско-украинскому конфликту, Куценко сказал, что по-своему понимает обе стороны.

Вместе с тем, он признал законность и геополитическую неизбежность выхода Крыма из состава Украины.

«Считаете Путин забрал Крым? Я думаю, что Крым отошёл. Хотя, я не подписывал петицию, понимая, что это будет огромная потеря для Украины. Я понимал ту молодёжь, понимал куда это все развернётся и, что для многих десятков людей это будет травма. Я не подписал эту бумагу. Но то, что случилось – законно и официально. Крым вернулся… не вернулся, а ушёл в состав России. Это случилось. Правительство не могло действовать иначе. Нас заставили жить законами геополитики», – заявил Куценко и добавил, что очень расстроился, когда узнал о внесении его в чёрный список националистического сайта «Миротворец».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.12.18

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