«Вонь невозможная»: украинские экстремисты осквернили перевал в Крыму

Радикальные активисты, финансируемые украинским ультраправым информационным ресурсом InformNapalm, осквернили Ласпинский перевал в Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», экстремисты зачитали на камеру националистические антироссийские стихи и развернули жёлто-синее полотнище с изображением «тризуба».

Сообщается, что стихотворение севастопольского радикального сторонника режима Порошенко – это современная националистическая версия одного из произведений украинского поэта Тараса Шевченко.

Об акции, якобы в поддержку задержанных в Керченском проливе украинских моряков-нарушителей, сообщило финансируемое Турцией промеджлисовское (запрещён в РФ) агентство QHA, передаёт «ПолитНавигатор».

«Один из волонтёров взобрался на гору на Ласпинском перевале в Крымских горах, развернул флаг Украины и прочитал патриотическое стихотворение современного севастопольского автора, написанное по мотивам «Заповита» Тараса Шевченко», – говорится в сообщении.

Севастопольские пользователи интернета отреагировали на акцию с иронией и сарказмом.

«Только собирались на перевал с походом – придётся обождать пару дней. Там сейчас вонь стоит невозможная после этих. А может, ещё что похуже оставлено», – написал один из комментаторов.

Напомним, на днях глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил по итогам заседания Антитеррористической комиссии Республики Крым о нарастании террористических угроз на территории полуострова.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.12.18

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