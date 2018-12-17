В Крым переброшены более 10 истребителей Су-27 и Су-30

Военный аэродром Бельбек под Севастополем после масштабной реконструкции принял более десяти истребителей Су-27СМ и Су-30М2.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Минобороны РФ.

«22 декабря 2018 года более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО совершат перелет с аэродрома «Крымск» в Краснодарском крае на аэродром «Бельбек» в Республике Крым к своему месту постоянной дислокации», – доложили в военном ведомстве.

На аэродроме построена новая взлётно-посадочная полоса длиной 3450 метров и полностью обновлена вся инфраструктура. Отныне боевые самолёты могут выполнять вылеты в любое время суток и при любой погоде.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.12.18

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