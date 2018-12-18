Судья Центрального райсуда Симферополя обнаружен мёртвым спустя 2 месяца после отставки

Бывшего председателя Центрального районного суда Симферополя Виталия Михайлова нашли мёртвым.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свой источник сообщил Крыминформ.

По словам собеседника агентства, Михайлов ушёл из жизни без посторонней помощи.

Сообщается, что погибший ушёл в отставку с поста председателя райсуда в октябре 2018 года.

Михайлов возглавлял Центральный райсуд Симферополя без малого семь лет.

После присоединения Крыма, Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации в сентябре 2014 года рекомендовала оставить Виталия Михайлова на должности.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.12.18

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