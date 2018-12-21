Полеты в Крым из 11 городов станут дешевле из-за федеральных субсидий

Росавиация в 2019 году будет субсидировать авиарейсы в Симферополь и обратно по 11 из 63 маршрутов, сообщается на сайте ведомства.

За счет субсидий перелеты в Крым станут дешевле из Новосибирска (предельный специальный тариф – 6000 рублей), Томска, Кемерова (6250 рублей), Магадана (12500 рублей), Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Волгограда, Воронежа (2500 рублей), Екатеринбурга, Челябинска (3750 рублей) и Самары (3375 рублей).

Льготные перевозки в Симферополь будут выполнять авиакомпании «Уральские авиалинии», «АЛРОСА», «Сибирь», «Азимут» и «Нордавиа».

Продажа билетов по спецтарифам будет осуществляться в течение всего года. В Росавиации отметили, что билеты по скидкам будут доступны не всем россиянам, а только некоторым категориям: гражданам младше 23 лет, женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет, инвалидам I группы и сопровождающим их лицам, сопровождающим ребенка-инвалида, инвалидам с детства II или III группы и многодетным семьям.

На субсидирование перевозки в Крым и в обратном направлении правительство направит 571,77 млн рублей.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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