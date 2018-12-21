ФСБ передала крымскому музею 182 предмета античного «конфиската»

Центральному музею Тавриды передали археологические предметы большого исторического значения, изъятые органами в ходе борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей. Всего передано 182 предмета, которые ранее фигурировали в уголовных делах в качестве вещественных доказательств.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. .

«Это золотые и серебряные украшения, монеты, стеклянная и керамическая посуда, бронзовые изделия, изделия из камня главным образом эпохи поздней античности (ІІ в. до н.є. – IVв. н.э.) отражающие историю Черноморского региона, Малой Азии в период Римской империи, эпоху Великого переселения народов сегодня доступны посетителям музея», – цитирует Мальгина РИА «КИА».

«Все представленные предметы были изъяты сотрудниками Федеральной службы Безопасности Российской Федерации по Крыму и Севастополю в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на противодействие незаконной археологической деятельности и функционирования «черного рынка» археологического антиквариата», – уточнил директор музея.

После тщательного осмотра ценностей, между начальником УФСБ России по Крыму и Севастополю, генерал-лейтенантом Леонидом Михайлюком и директором Центрального музея Тавриды Андреем Мальгиным был подписан акт приёма-передачи. Предметы официально пополнили фонды Центрального музея Тавриды.

Представитель ФСБ пообещал, что органы продолжат борьбу с чёрными археологами в Крыму до полного искоренения незаконного бизнеса, наносящего большой урон региональной и российской культуре.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.12.18

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